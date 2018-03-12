Учёные обнаружили новую опасность соли в продуктах питания

Специалистами изучен рацион питания свыше четырех тысяч человек, имеющих возраст от сорока до пятидесяти девяти лет. На протяжении четырёх дней экспертами отслеживались различные показатели здоровья ряда добровольцев. Затем эти данные сопоставлялись с информацией про употребляемые продукты. Учёные в итоге смогли выявить зависимость между употреблением человеком большого количества соли, а также повышенным его давлением.Важным является то, что артериальное давление не приходило в норму, даже в случае употребления в пищу испытуемыми продуктов питания с большим содержанием калия, а также прочих веществ, являющихся полезными для сердечнососудистой системы. В свою очередь учёные деятели рекомендуют употреблять в день не больше шести граммов соли.