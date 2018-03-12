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Представители ЕС не признают выборы президента РФ в Крыму

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о том, что европейское объединение не признает выборы президента России, которые проведут на территории Крыма 18 марта. Об этом она сказала во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Представители ЕС не признают выборы президента РФ в Крыму


Могерини отметила, что позиция Европейского союза касательно Крыма до сих пор не изменилась, и она по-прежнему показывает непризнание законности аннексии полуострова. Помимо этого представитель ЕС указала на тот факт, что по отношению к России и дальше будут приниматься меры, а также высказываться осуждения нарушения норм международного права.

Стоит напомнить, что референдум о переходе Крыма в состав России был проведен 16 марта 2014 года после того, как в Украине случился государственный переворот. В итоге в голосовании приняли участие около 80% жителей полуострова, которые имеют право голосовать. Таким образом, 96,7% людей поддержали идею перехода Крыма к России.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:35
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