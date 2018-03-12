Дмитрий Песков прокомментировал связь между ростом зарплат и выборами президента в России
На пресс-конференции представитель президента России Дмитрий Песков попытался убедить журналистов в том, что рост зарплат в некоторых учреждениях за последние месяцы никак не связан с предстоящими выборами. Так он прокомментировал статью в издании РБК.
Песков сказал, что рост зарплат не происходит мгновенно и это процесс, который требует принятия сложных решений. Эти решения, как напомнил пресс-секретарь, принимались давно. Также он отметил, что несмотря на не такие быстрые темпы роста зарплат, это все же происходит и отрицать данного явления нельзя.
Касательно вопроса о заработной плате в некоторых учреждениях Песков посоветовал журналистам лично обратиться с ним к представителям этих организаций.
Стоит отметить, что все началось со статьи РБК, в которой было указано о повышении заработных плат в некоторых учебных, научных и медицинских заведениях. Эксперты связали это явление с предстоящими президентскими выборами в России.
Песков сказал, что рост зарплат не происходит мгновенно и это процесс, который требует принятия сложных решений. Эти решения, как напомнил пресс-секретарь, принимались давно. Также он отметил, что несмотря на не такие быстрые темпы роста зарплат, это все же происходит и отрицать данного явления нельзя.
Касательно вопроса о заработной плате в некоторых учреждениях Песков посоветовал журналистам лично обратиться с ним к представителям этих организаций.
Стоит отметить, что все началось со статьи РБК, в которой было указано о повышении заработных плат в некоторых учебных, научных и медицинских заведениях. Эксперты связали это явление с предстоящими президентскими выборами в России.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:35