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Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова поверглись нападению слона в Африке

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала в Instagram небольшой пост, рассказав поклонникам о приключении на отдыхе в Африке. Пара даже не ожидала, что подвергнется нападению слона, имеющего вес -6000 кг.

Инцидент случился во время сафари, когда звезды ехали в машине. Животное решило показать, кто тут настоящий хозяин, после чего стало бежать по дороге, пытаясь догнать транспорт. Ситуация не понравилась модели, но в реальности этот гигант не показывал агрессию. Слоны часто видят туристов и могут отреагировать самым неожиданным образом.

Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова поверглись нападению слона в Африке


После такого зрелища, рэпер Джиган с удовольствием наблюдал за зебрами, после чего знаменитости видели много представителей фауны. Оксана Самойлова не стала подробно описывать такой тур, потому что почти никто из людей не хочет выбирать для себя экстремальный отдых.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:05
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