Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова поверглись нападению слона в Африке

Инцидент случился во время сафари, когда звезды ехали в машине. Животное решило показать, кто тут настоящий хозяин, после чего стало бежать по дороге, пытаясь догнать транспорт. Ситуация не понравилась модели, но в реальности этот гигант не показывал агрессию. Слоны часто видят туристов и могут отреагировать самым неожиданным образом.После такого зрелища, рэпер Джиган с удовольствием наблюдал за зебрами, после чего знаменитости видели много представителей фауны. Оксана Самойлова не стала подробно описывать такой тур, потому что почти никто из людей не хочет выбирать для себя экстремальный отдых.