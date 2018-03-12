Во Франции скончался знаменитый модельер Юбер де Живанши

Во Франции во сне скончался знаменитый модельер. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на близких модельера, Живанши скончался 10 марта во сне, по естественным причинам. Похороны французской легенды пройдут лишь в кругу близких людей. По их словам, цветам и венкам модельер предпочел бы, чтобы принесли пожертвования в фонд UNICEF.Свою карьеру начал в роли ассистента с Кристианом Диором, также малоизвестным общественности, у знаменитых в те времена парижских модельеров. В начале независимой карьеры первый показ дизайнера собрал 15 человек, а спустя несколько лет в его нарядах красовались известнейшие женщины мира: герцогиня Виндзорская, Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди, Грейс Келли. А «маленькое черное платье» стало визиткой его модного дома Givenchy.