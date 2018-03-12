Олег Табаков скончался на 83 году жизни

Олег Табаков является актёром кино и театра, режиссером, педагогом. Он имеет звание народного артиста Советского Союза, является лауреатом Государственных премий РФ и СССР, многочисленных кинопремий и театральных премий. Актёр является полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством", членом по искусству и культуре при президенте РФ. Стоял во главе двух театров: МХТ им. Чехова, Театр О. Табакова. Возглавлял Московский театральный колледж/школу для одаренных детей им. О. Табакова.Табаков снялся больше чем в ста лентах, играл во множественных театральных постановках. Среди самых известных фильмов с участием актера: "Ширли-мырли" (1995), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979), "Москва слезам не верит" (1979), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Шумный день" (1960). Табаков озвучил кота Матроскина из мультфильма «Простоквашино».