АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Олег Табаков скончался на 83 году жизни

Олег Табаков, являющийся народным артистом СССР, скончался в российской столице на 83-м году своей жизни после довольно продолжительной болезни.

Олег Табаков скончался на 83 году жизни


Олег Табаков является актёром кино и театра, режиссером, педагогом. Он имеет звание народного артиста Советского Союза, является лауреатом Государственных премий РФ и СССР, многочисленных кинопремий и театральных премий. Актёр является полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством", членом по искусству и культуре при президенте РФ. Стоял во главе двух театров: МХТ им. Чехова, Театр О. Табакова. Возглавлял Московский театральный колледж/школу для одаренных детей им. О. Табакова.

Табаков снялся больше чем в ста лентах, играл во множественных театральных постановках. Среди самых известных фильмов с участием актера: "Ширли-мырли" (1995), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979), "Москва слезам не верит" (1979), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Шумный день" (1960). Табаков озвучил кота Матроскина из мультфильма «Простоквашино».
Общество / Происшествия / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Понаровская отмечает юбилей
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за перекус
Диетологи назвали семь продуктов, нежелательных к
В Руанде из-за удара молнии в церковь погибли 14
Участники Putin Team презентовали в парке
Белый дом предлагает научить американских
Лена Миро сказала, что «беременной» Ксении
Учёные обнаружили новую опасность соли в
О мучениях Ольги Бузовой рассказывают даже ее
В Японии лотом аукциона стал самый крупный тунец
Евгений Миронов приехал в больницу ради прощания
Дмитрий Песков прокомментировал связь между
Ученые: Велоспорт способен замедлить старение
Олег Табаков скончался на 83 году жизни
ЕС на 6 месяцев продлил санкции против России
Песков отреагировал на слова Путина о «пурге»
После успеха «Прожарки» Ольгу Бузову сравнили с
Учёные: Влюблённым важно держаться за руки
Антон Силуанов назвал минимальный уровень ФНБ в
«Русская рулетка» по-американски: Соединённые
Ольга Бузова кайфует от сцены, а Ксения Бородина
Новый скандальный видеоролик Ольги Бузовой за час
В Нью-Йорке разбился вертолет: есть жертвы
БТА-банк Кенеса Ракишева отсудил в Лондоне долги
Учёные разработали ДНК-тест для выявления
Жителя Волгограда достали ТВ-шоу и концерты
Фильм Алексея Нужного «Я худею» - новый лидер
Apple в 2018 году выпустит несколько новинок с
На поверхности Луны обнаружены развалины
Подписчикам пришлась по вкусу оголённая "пятая
Просмотреть все новости