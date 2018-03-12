Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют отношения к генетике

Они решили провести ряд опытов, чтобы подтвердить данную теорию, так как раньше многие эксперты считали данные качества у слабого пола природными качествами. Самое масштабное исследование также затронуло мужчин, но ДНК 46 861 добровольцев не показало, что они могут меньше проявлять заботу.Женщина больше сочувствуют окружающим их людям, имея воспитание и жизненный опыт, а также сюда относятся социальные различия. Эмпатия связана с гормонами обоих полов, влияющих на ее уровень. Этот фактор тоже играет определенную роль в жизни индивидуумов.