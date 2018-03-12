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Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют отношения к генетике

Британские ученые выяснили, что женская чуткость вместе с состраданием и эмпатией, не имеют отношения к генетике. Это связано с различиями в воспитании девочек и мальчиков.

Они решили провести ряд опытов, чтобы подтвердить данную теорию, так как раньше многие эксперты считали данные качества у слабого пола природными качествами. Самое масштабное исследование также затронуло мужчин, но ДНК 46 861 добровольцев не показало, что они могут меньше проявлять заботу.

Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют отношения к генетике


Женщина больше сочувствуют окружающим их людям, имея воспитание и жизненный опыт, а также сюда относятся социальные различия. Эмпатия связана с гормонами обоих полов, влияющих на ее уровень. Этот фактор тоже играет определенную роль в жизни индивидуумов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:05
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