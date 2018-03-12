Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют отношения к генетике
Британские ученые выяснили, что женская чуткость вместе с состраданием и эмпатией, не имеют отношения к генетике. Это связано с различиями в воспитании девочек и мальчиков.
Они решили провести ряд опытов, чтобы подтвердить данную теорию, так как раньше многие эксперты считали данные качества у слабого пола природными качествами. Самое масштабное исследование также затронуло мужчин, но ДНК 46 861 добровольцев не показало, что они могут меньше проявлять заботу.
Женщина больше сочувствуют окружающим их людям, имея воспитание и жизненный опыт, а также сюда относятся социальные различия. Эмпатия связана с гормонами обоих полов, влияющих на ее уровень. Этот фактор тоже играет определенную роль в жизни индивидуумов.
Они решили провести ряд опытов, чтобы подтвердить данную теорию, так как раньше многие эксперты считали данные качества у слабого пола природными качествами. Самое масштабное исследование также затронуло мужчин, но ДНК 46 861 добровольцев не показало, что они могут меньше проявлять заботу.
Женщина больше сочувствуют окружающим их людям, имея воспитание и жизненный опыт, а также сюда относятся социальные различия. Эмпатия связана с гормонами обоих полов, влияющих на ее уровень. Этот фактор тоже играет определенную роль в жизни индивидуумов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:05