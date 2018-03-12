После успеха «Прожарки» Ольгу Бузову сравнили с царем Мидасом

Недавно на канале ТНТ состоялся спецпроект «Бой за эфир», в котором зрителю предстояло выбрать один из двух пилотных проектов, которые останутся на канале в статусе постоянных. Причем оценивали не количество «лайков» или комментариев, а количество просмотров течение минуты эфирного времени.В эфир одновременно вышли программа «Прожарка» с участием Ольги Бузовой и программа «Сэлфи».В итоге юмористическая передача с Бузовой в качестве главной героини посмотрели 8 млн зрителей, тогда как просмотры «Сэлфи» оказались в 10 раз малочисленнее.Неизвестно, станет ли передача «Прожарка» действительно популярной, ведь рекордное количество зрительской аудитории обусловлено ее гостем – Ольгой Бузовой, на которую решили посмотреть не только поклонники, но и ее антифанаты.Напомним, что в программе комики берут на себя роль хейтеров и жестко высмеивают главного героя. В следующих передачах, юмористы намерены «прожарить» Павла Волю и Тимати.