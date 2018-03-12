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Песков отреагировал на слова Путина о «пурге»

Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина, решил ответить на слова главы государства касательно того, что он «несет пургу». Так Песков сказал, что такие слова президента – это обычная рабочая атмосфера и таким образом он требует от подчиненных исполнения своих обязанностей.

Песков отреагировал на слова Путина о «пурге»


Дмитрий Песков напомнил, что ранее подчиненные Путина уже отмечали его требовательность к сотрудникам, поэтому призвал не сильно удивляться таким словам. Он считает, что это обычный рабочий процесс, а разница может заключаться лишь в уровне напряженности ситуации.

По словам пресс-секретаря Путина, глава РФ довольно часто делает замечания своим подопечным. Также Песков сказал журналистам о том, что он никогда не говорит свои мысли, а только высказывает ту точку зрения, которой придерживаются представители Кремля.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:05
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