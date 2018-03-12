Ольга Бузова кайфует от сцены, а Ксения Бородина создает «кото-сториз»: «непроектная» сторона участников «Дом-2»

Можно заметить, что Ольга Бузова получает истинный кайф от собственных выступлений на сцене и это грозит публике, никогда не избавиться от «великой певицы».Иосиф Оганесян больше всего любит делать прически и пообещал теперь перед ток-шоу причесывать некоторых участниц телестройки. Елена Хромина проявила себя не только как художница, но и как поэтесса, творения которой отличаются необычной рифмой.Популярная ведущая Ксения Бородина научилась создавать настоящие кото-сторис с участием своего домашнего любимца – кота Шанти и теперь очень редко появляется на Поляне.При этом жители Поляны, кроме «народной самодеятельности Яббарова и Гобозова» мало чем могут похвастаться, а чем интересны другие участники «Дома-2» поклонники проекта могут так никогда и не узнать.