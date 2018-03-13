В США снесли самое высокое здание в столице Кентукки

Башню Capital Plaza в 28 этажей соорудили еще в 1972 году. Однако в последнее время с небоскреба осыпались фрагменты штукатурки, стали намечаться и проблемы с канализацией. Поэтому городские власти в 2008 году приняли решение снести здание.Снос здания спустя 10 лет после принятого решения состоялся. Чтобы заслужить право взорвать башню, нужно было выкупить его на аукционе. Желающие нашлись – за 15 000 долларов, которые «взрыватели» отдали в городскую казну, Франкфорт освободили от старого здания. Взамен ему на этом месте возведут новый офисный центр.