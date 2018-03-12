Новый скандальный видеоролик Ольги Бузовой за час набрал миллион лайков

«Олька! Попу отморозишь!», «Потом будет выставлять фото, что заболела и под капельницами, ещё и колено повредила и тут зима, она голая..», «Оля конечно большая умничка, настоящая трудяга. Но зачем показывать отвисший пирожок??? Самая неудачная съёмка, на мой взгляд», - рассуждают в Сети.

В кадре Бузова позирует спиной к камере, находясь на заснеженной крыше городской многоэтажки. Стоит отметить, что из одежды на девушке только трусики.Знаменитая телеведущая «Дома-2» – настоящий эксперт в области пиара. Бузова активно общается со своими поклонниками, армия которых в ее микроблоге преодолела отметку в 12,5 миллионов.Видеоролик от 32-летней теледивы вызвал большой интерес среди пользователей Сети. Сразу же вспыхнули активные споры о степени этической дозволенности, которую позволяет себе знаменитость.Кто-то из преданных поклонников предупредил любимицу, что оголение тела на морозе может быть чревато серьезными проблемами для здоровья. Однако больше всего потрудились хейтеры, призывая Ольгу оставить всякие стеснения и наконец-таки раздеваться полностью.