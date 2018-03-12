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Новый скандальный видеоролик Ольги Бузовой за час набрал миллион лайков

Новый видеоролик Ольги Бузовой буквально за час набрал миллион «лайков» в Инстаграм. Увидев это небольшое видео, хейтеры с удвоенной силой принялись насмехаться над звездой «Дома-2».

В кадре Бузова позирует спиной к камере, находясь на заснеженной крыше городской многоэтажки. Стоит отметить, что из одежды на девушке только трусики.

Новый скандальный видеоролик Ольги Бузовой за час набрал миллион лайков

Знаменитая телеведущая «Дома-2» – настоящий эксперт в области пиара. Бузова активно общается со своими поклонниками, армия которых в ее микроблоге преодолела отметку в 12,5 миллионов.

Видеоролик от 32-летней теледивы вызвал большой интерес среди пользователей Сети. Сразу же вспыхнули активные споры о степени этической дозволенности, которую позволяет себе знаменитость.

Кто-то из преданных поклонников предупредил любимицу, что оголение тела на морозе может быть чревато серьезными проблемами для здоровья. Однако больше всего потрудились хейтеры, призывая Ольгу оставить всякие стеснения и наконец-таки раздеваться полностью.

«Олька! Попу отморозишь!», «Потом будет выставлять фото, что заболела и под капельницами, ещё и колено повредила и тут зима, она голая..», «Оля конечно большая умничка, настоящая трудяга. Но зачем показывать отвисший пирожок??? Самая неудачная съёмка, на мой взгляд», - рассуждают в Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:44
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