Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень сахара в крови

Для опытов были отобраны грызуны, не имеющие нарушенного обмена веществ и их сородичи с избытком нейропептида Y, который становится виновником ожирения и данного недуга. Половина добровольцев пила препарат, после чего ученые сделали анализы клеток печени с учетом структуры гликогена. Оказалось, что мыши после приема метформина, меньше набирали вес, а также в их крови был снижен уровень глюкозы.Преддиабетическое состояние связано с ускоренным обменом молекул запасного углевода, который кроме печени находится в мышцах. Ученые до сих пор не могут выяснить взаимосвязь вещества с возникающей патологией, но благодаря лекарству можно избежать развития недуга.