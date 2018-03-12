АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень сахара в крови

Российские ученые вместе с финскими коллегами выяснили, что метформин помогает быстро снизить уровень сахара в крови. Норма гликогена поможет людям избежать развития преддиабета.

Для опытов были отобраны грызуны, не имеющие нарушенного обмена веществ и их сородичи с избытком нейропептида Y, который становится виновником ожирения и данного недуга. Половина добровольцев пила препарат, после чего ученые сделали анализы клеток печени с учетом структуры гликогена. Оказалось, что мыши после приема метформина, меньше набирали вес, а также в их крови был снижен уровень глюкозы.

Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень сахара в крови


Преддиабетическое состояние связано с ускоренным обменом молекул запасного углевода, который кроме печени находится в мышцах. Ученые до сих пор не могут выяснить взаимосвязь вещества с возникающей патологией, но благодаря лекарству можно избежать развития недуга.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные обнаружили в районе строительства
В Китае испытают умные очки для вычисления
Американские СМИ стали писать о заморозке тела
Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень
Mitsubishi разработает абсолютно новый кроссовер
Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова
Ученые нашли 110 генов, связанных с раком
Иван Краско опасается из-за операции потерять
Советы парикмахеров помогли американским ученым
NASA проводит финальные тестирования телескопа
Эксперты назвали транспортные средства с
Учёные создали технологию, которая сделает
Volkswagen AG разработает одну платформу для
Иран: В авиакатастрофе погибла подруга
Страховые компании попросили ЦБ усложнить правила
Меган Маркл после крещения получила в подарок
Илон Маск в 2019 году отправит первый космический
Дима Билан устал от женщин, и занимается только
Супруга Гарика Мартиросяна показала, как
Антон Гусев каким-то образом заманил к себе в
Ученые создали лекарство, которое продлевает жизнь
В сеть выложили видео дрифта на BMW M4 CS по
Ирландские медики нашли у пациента воздух вместо
В небе над Техасом обнаружен горящий НЛО
Samsung создала дополнительные условия для
Учёные: нейрогенез из взрослого превратился в
Ученый объяснил, как убедиться, что Земля круглая
Учёные: Лимоны в составе напитков могут вызвать
В Сети появились слухи, что Егор Холявин стал
Уфологи обнаружили следы присутствия множества
Просмотреть все новости