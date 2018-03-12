АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

БТА-банк Кенеса Ракишева отсудил в Лондоне долги по башне "Евразия" в Москва-Сити

Юристы принадлежащего Кенесу Ракишеву «БТА-Банка» ищут активы собственника MosCityGroup Павла Фукса, которые могут быть проданы в счет долга в 55 миллионов долларов, пишет kommersant.ru

Помимо неприятностей с завершением строительства скандального жилого комплекса Sky House в Москве, Павлу Фуксу не везет еще и в том, что ему припомнили задолженность за выкупленную в 2009 году у прежнего владельца «БТА-Банка» Мухтара Аблязова долю в башне «Евразия». Обязательства выплатить долг банку были наложены на господина Фукса Международным арбитражным судом Лондона.

Об этом в интервью «Ъ» отметил председатель совета директоров банка Кенес Ракишев. По его словам, помимо возмещения ущерба с MosCityGroup в пользу одной из дочерних компаний «БТА-Банка», также планируется возместить с ответчика расходы по судебному разбирательству.
БТА-банк Кенеса Ракишева отсудил в Лондоне долги по башне "Евразия" в Москва-Сити

Как заявляют в «БТА-Банке», второй транш на строительство небоскреба «Евразия» в деловом центре Москва-Сити в размере 30 миллионов долларов от MCG так и не был получен. В свое время права на землю были выкуплены у Blackdesert Holdings Ltd, которая помимо MCGФукса владела и Handcart, входившая в состав «БТА», который на тот момент принадлежал Аблязову. Позднее Handcart продала свою долю MosCityGroup.

Когда в 2009 году началась неразбериха с активами Аблязова, господин Фукс, который ранее заплатил первым траншем 20 миллионов долларов, решил не выплачивать оставшуюся большую половины суммы. Но теперь, когда владеющий 98% акций банка Кенес Ракишев начал очистку активов «БТА», претензии к MCG стали вновь актуальными.

Ракишев отметил, что на данный момент юристы занимаются поисками активов Павла Фукса, и одним из вариантов является доля в 4,5% в отеле «Петр I» в Москве, которая до кризиса могла стоить 4 миллиона долларов. Сейчас, как отмечает партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, рыночная цена отеля составляет 35 миллионов долларов, а это значит, что доля владельца MCG оценивается в 1,6 миллионов.

В том случае, если решение LCIA в MosCityGroup выполнять откажутся, то юристы, по словам Ракишева, могут подать заявления о банкротстве. В этом случае будет назначен временный управляющий, который определит размеры активов. Последние могут быть реализованы в пользу уплаты долга. Помимо этого рассматривается вариант подачи персональных исков к Фуксу.

Как отметил партнер BGP Litigation Александр Ванеев, решение LCIA является эффективным средством для борьбы с должниками, действующим в 157 странах мира в случае одобрения местных судов. Оспорить его можно в Высоком суде Лондона, но, как отмечает Ванеев, это почти никогда не срабатывает, так как для этого необходимо наличие серьезных нарушений со стороны арбитров.

Напомним, что после того, как MosCityGroup выкупило свою долю в небоскребе «Евразия», строительство башни Фуксом было приостановлено. Стройка стала возможной только после того, как в 2013 году 75% акций купила «Нафта Москва» Сулеймана Керимова. Эта же компания привлекла кредит в ВТБ на достройку здания. И в 2016 году вся башня, включая 25-проценную долю Фукса, перешла под управление подконтрольных ВТБ структур.

Комплекс Sky House на Мытной улице на данный момент является единственным столичным проектом MosCityGroup. И достроить его компания Фукса никак не может. На сайте компании имеется информация о строительстве шести небоскребов в Киеве, комплекса «Аэровокзал» на Ленинградском проспекте, а также бизнес-парка на Таганке. Однако стройки там не начинались.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 16:36
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Понаровская отмечает юбилей
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за перекус
Диетологи назвали семь продуктов, нежелательных к
В Руанде из-за удара молнии в церковь погибли 14
Участники Putin Team презентовали в парке
Белый дом предлагает научить американских
Лена Миро сказала, что «беременной» Ксении
Учёные обнаружили новую опасность соли в
О мучениях Ольги Бузовой рассказывают даже ее
В Японии лотом аукциона стал самый крупный тунец
Евгений Миронов приехал в больницу ради прощания
Дмитрий Песков прокомментировал связь между
Ученые: Велоспорт способен замедлить старение
Олег Табаков скончался на 83 году жизни
ЕС на 6 месяцев продлил санкции против России
Песков отреагировал на слова Путина о «пурге»
После успеха «Прожарки» Ольгу Бузову сравнили с
Учёные: Влюблённым важно держаться за руки
Антон Силуанов назвал минимальный уровень ФНБ в
«Русская рулетка» по-американски: Соединённые
Ольга Бузова кайфует от сцены, а Ксения Бородина
Новый скандальный видеоролик Ольги Бузовой за час
В Нью-Йорке разбился вертолет: есть жертвы
БТА-банк Кенеса Ракишева отсудил в Лондоне долги
Учёные разработали ДНК-тест для выявления
Жителя Волгограда достали ТВ-шоу и концерты
Фильм Алексея Нужного «Я худею» - новый лидер
Apple в 2018 году выпустит несколько новинок с
На поверхности Луны обнаружены развалины
Подписчикам пришлась по вкусу оголённая "пятая
Просмотреть все новости