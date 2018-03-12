БТА-банк Кенеса Ракишева отсудил в Лондоне долги по башне "Евразия" в Москва-Сити

Помимо неприятностей с завершением строительства скандального жилого комплекса Sky House в Москве, Павлу Фуксу не везет еще и в том, что ему припомнили задолженность за выкупленную в 2009 году у прежнего владельца «БТА-Банка» Мухтара Аблязова долю в башне «Евразия». Обязательства выплатить долг банку были наложены на господина Фукса Международным арбитражным судом Лондона.Об этом в интервью «Ъ» отметил председатель совета директоров банка Кенес Ракишев. По его словам, помимо возмещения ущерба с MosCityGroup в пользу одной из дочерних компаний «БТА-Банка», также планируется возместить с ответчика расходы по судебному разбирательству.Как заявляют в «БТА-Банке», второй транш на строительство небоскреба «Евразия» в деловом центре Москва-Сити в размере 30 миллионов долларов от MCG так и не был получен. В свое время права на землю были выкуплены у Blackdesert Holdings Ltd, которая помимо MCGФукса владела и Handcart, входившая в состав «БТА», который на тот момент принадлежал Аблязову. Позднее Handcart продала свою долю MosCityGroup.Когда в 2009 году началась неразбериха с активами Аблязова, господин Фукс, который ранее заплатил первым траншем 20 миллионов долларов, решил не выплачивать оставшуюся большую половины суммы. Но теперь, когда владеющий 98% акций банка Кенес Ракишев начал очистку активов «БТА», претензии к MCG стали вновь актуальными.Ракишев отметил, что на данный момент юристы занимаются поисками активов Павла Фукса, и одним из вариантов является доля в 4,5% в отеле «Петр I» в Москве, которая до кризиса могла стоить 4 миллиона долларов. Сейчас, как отмечает партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, рыночная цена отеля составляет 35 миллионов долларов, а это значит, что доля владельца MCG оценивается в 1,6 миллионов.В том случае, если решение LCIA в MosCityGroup выполнять откажутся, то юристы, по словам Ракишева, могут подать заявления о банкротстве. В этом случае будет назначен временный управляющий, который определит размеры активов. Последние могут быть реализованы в пользу уплаты долга. Помимо этого рассматривается вариант подачи персональных исков к Фуксу.Как отметил партнер BGP Litigation Александр Ванеев, решение LCIA является эффективным средством для борьбы с должниками, действующим в 157 странах мира в случае одобрения местных судов. Оспорить его можно в Высоком суде Лондона, но, как отмечает Ванеев, это почти никогда не срабатывает, так как для этого необходимо наличие серьезных нарушений со стороны арбитров.Напомним, что после того, как MosCityGroup выкупило свою долю в небоскребе «Евразия», строительство башни Фуксом было приостановлено. Стройка стала возможной только после того, как в 2013 году 75% акций купила «Нафта Москва» Сулеймана Керимова. Эта же компания привлекла кредит в ВТБ на достройку здания. И в 2016 году вся башня, включая 25-проценную долю Фукса, перешла под управление подконтрольных ВТБ структур.Комплекс Sky House на Мытной улице на данный момент является единственным столичным проектом MosCityGroup. И достроить его компания Фукса никак не может. На сайте компании имеется информация о строительстве шести небоскребов в Киеве, комплекса «Аэровокзал» на Ленинградском проспекте, а также бизнес-парка на Таганке. Однако стройки там не начинались.