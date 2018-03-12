Советы парикмахеров помогли американским ученым снизить уровень сердечных недугов у афроамериканцев

Специалисты предложили оказывать помощь пациентам в общественных местах, где они проводят много времени. В эксперименте приняли участие 319 парикмахеров, которые были разделены на группы. Первые участники говорили клиентам о врачебных услугах, а также они могли на месте измерить давление или сдать анализы. Вторые сотрудники советовали изменить образ жизни и придерживаться диеты.В результате люди, которые регулярно проходили обследование, смогли нормализовать давление и существенно поправить свое здоровье. Ученые отметили, что доступные препараты и профилактика недугов, не всегда заставляют мужчин обратить внимание на проблему. Данное исследование позволило преодолеть барьер в Лос-Анджелесе, после чего его можно будет продолжить в других городах страны.