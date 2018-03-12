Datsun в марте улучшил кредитные условия на приобритение своих моделей

Новую версию Datsun on-DO, а также Datsun mi-DO можно приобрести в рамках Datsun Finance по классическому кредиту со ставкой от шести процентов на 3 года (аванс от 40%). Минимальный аванс при покупке авто в кредит по Datsun Finance может составлять 10 процентов от стоимости машины. При этом ставка составит 10 процентов на 3 года. Все модели Datsun в марте по специальной кредитной программе с остаточным платежом “Вперёд!”, авто можно купить по ставке от восьми процентов на 3 года. Для седана ежемесячная плата по новой программе составит от 2,5 тыс. руб. /мес. Для хэтчбека ежемесячная плата составит от 3 тыс. руб./мес.Минимальный размер снижения цены Datsun on-DO в марте при сдаче старого авто согласно программе трейд-ин составит 50 000 руб. для всех комплектаций с ККП (2017 г). Для Datsun on-DO с МКП (2017-2018 г.г.) – 40 000 руб.