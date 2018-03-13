Новый кроссовер от Renault получит старую платформу

По данным российских изданий, новый кроссовер Renault будет представлять собой более премиальную и дорогостоящую версию популярного Renault Duster. Новинка будет разработана на платформе В0, на которой построены в основном все кроссоверы Renault, произведённые в России.Что интересно, похожий кроссовер от Renault к 2020 году будет представлен и на китайском автомобильном рынке, однако «азиатская» версия будет построена на более современном шасси, чем российская модель. Однако в плане дизайна и оснащения кроссоверы будут очень похожи.После дебюта в Китае новый кроссовер, построенный на современной платформе CFM-B, производители планируют представить на рынке Европы. На данном шасси построены Renault Clio и Nissan Micra, а в будущем на этой платформе будут базироваться все модели румынского бренда Dacia.