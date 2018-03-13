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Новый кроссовер от Renault получит старую платформу

В компании Renault намерены создать новый кроссовер и наладить его производство на предприятии в Москве. Предполагается, что автомобиль будет построен на старой модульной платформе, на которой будет разработан последний автомобиль.

Новый кроссовер от Renault получит старую платформу


По данным российских изданий, новый кроссовер Renault будет представлять собой более премиальную и дорогостоящую версию популярного Renault Duster. Новинка будет разработана на платформе В0, на которой построены в основном все кроссоверы Renault, произведённые в России.

Что интересно, похожий кроссовер от Renault к 2020 году будет представлен и на китайском автомобильном рынке, однако «азиатская» версия будет построена на более современном шасси, чем российская модель. Однако в плане дизайна и оснащения кроссоверы будут очень похожи.

После дебюта в Китае новый кроссовер, построенный на современной платформе CFM-B, производители планируют представить на рынке Европы. На данном шасси построены Renault Clio и Nissan Micra, а в будущем на этой платформе будут базироваться все модели румынского бренда Dacia.
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Добавил: Алина Сегодня, 03:00
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