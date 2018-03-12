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Виктор Началов рассказал о розыгрыше, который придумала Понаровская для зрителей

Виктор Началов поведал о том, как Понаровская разыграла своих зрителей.

Виктор Началов рассказал о розыгрыше, который придумала Понаровская для зрителей


Ирине Понаровской 12 марта исполнилось 65 лет. В данное время Ирина ведет закрытый образ жизни, не дает концертов и не появляется на публике. Но ранее ее считали самой стильной певицей, в связи с этим в ее юбилей решил поделиться воспоминаниями близкий друг Ирины Виктор Началов.

Их знакомство произошло в 1992 году на передаче «Утренняя звезда», в которой принимала участие его дочка Юлия Началова, а Понаровская сидела в жюри. Началова очень понравилась Ирине, и она решила пригласить начинающую исполнительницу в свой тур по России. Их гастроли продолжались шесть лет.

Виктору удалось попасть только на последний «зеленый» концерт в Сибири. Он называется так, поскольку музыканты устраивают зрителям и друг другу всякие розыгрыши. И вот как-то Ира пела песню о любви, в которой были слова: "Он вернулся, как и обещал". Во время номера неожиданно появился мужчина.

Выглядел он как маляр: комбинезон измазан краской, а в руках испачканная сумка. А рабочий направлялся прямиком к певице. Потом неожиданно зажегся над Ириной прожектор, и она поманила его пальцем. После чего Понаровская с незнакомцем исполнила страстный танец. Вот такой был розыгрыш.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:50
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