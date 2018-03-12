Ирландские медики нашли у пациента воздух вместо части головного мозга

Томограмма показала, что воздушная прослойка стала виновником возникшего инсульта после вытеснения правой лобной доли. Они сразу назначили человеку операцию, чтобы избавить его от такой проблемы, но пациент отказался от дальнейшего лечения.Ирландец выписался из клиники и отправился домой, после чего сообщил врачам о хорошем самочувствии. Однако специалисты предупредили 84-летнего пенсионера, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми и попросили его изменить свое решение.