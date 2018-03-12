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Ирландские медики нашли у пациента воздух вместо части головного мозга

Ирландские медики впервые столкнулись с патологией головного мозга, обнаруженной у пожилого пациента. Они нашли у него воздух вместе части органа после жалоб мужчины на сильную слабость с головными болями и нарушенной координацией движений.

Томограмма показала, что воздушная прослойка стала виновником возникшего инсульта после вытеснения правой лобной доли. Они сразу назначили человеку операцию, чтобы избавить его от такой проблемы, но пациент отказался от дальнейшего лечения.

Ирландские медики нашли у пациента воздух вместо части головного мозга


Ирландец выписался из клиники и отправился домой, после чего сообщил врачам о хорошем самочувствии. Однако специалисты предупредили 84-летнего пенсионера, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми и попросили его изменить свое решение.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:55
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