Фильм Алексея Нужного «Я худею» - новый лидер кинопроката в России

В кинокомедии Алексея Нужного рассказывается об Ане, «девушке с широкой костью». Страдающая от лишнего веса юная леди «разрывается» между любовью к своему парню Жене и страстью к… еде. Похудеть Аня пытается при помощи полноватого и доброго «фитнес-тренера» Коли. При всей незатейливости сюжета лента Нужного покорила сердца зрителей России и стран СНГ своим оптимизмом и искромётным юмором. Всего за несколько дней (8-11 марта) фильм «Я худею» собрал в прокате 331 миллион рублей, что вывело кинокартину на первое место.Вторая позиция у ещё одного дебютанта – американского боевика «Излом времени», который принёс создателям 250 млн рублей. Третье место у фантастического триллера «Черная пантера», на счет которого поступило почти 180 миллионов рублей. Впрочем, критики объясняют ошеломительный успех ленты Нужного простым отсутствием конкуренции - на выходные пришёлся выход только одной кинокомедии, ей стал фильм "Я худею".