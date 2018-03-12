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Фильм Алексея Нужного «Я худею» - новый лидер кинопроката в России

На прошлой неделе список самых востребованных фильмов в российском прокате возглавила лента «Я худею». Фильм режиссёра Алексея Нужного за минувший уик-энд «заработал» более 330 миллионов рублей!

Фильм Алексея Нужного «Я худею» - новый лидер кинопроката в России


В кинокомедии Алексея Нужного рассказывается об Ане, «девушке с широкой костью». Страдающая от лишнего веса юная леди «разрывается» между любовью к своему парню Жене и страстью к… еде. Похудеть Аня пытается при помощи полноватого и доброго «фитнес-тренера» Коли. При всей незатейливости сюжета лента Нужного покорила сердца зрителей России и стран СНГ своим оптимизмом и искромётным юмором. Всего за несколько дней (8-11 марта) фильм «Я худею» собрал в прокате 331 миллион рублей, что вывело кинокартину на первое место.

Вторая позиция у ещё одного дебютанта – американского боевика «Излом времени», который принёс создателям 250 млн рублей. Третье место у фантастического триллера «Черная пантера», на счет которого поступило почти 180 миллионов рублей. Впрочем, критики объясняют ошеломительный успех ленты Нужного простым отсутствием конкуренции - на выходные пришёлся выход только одной кинокомедии, ей стал фильм "Я худею".
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 16:15
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