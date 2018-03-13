В «КАМАЗ» подвели производственные итоги февраля и отметили рост показателей

Специалисты установили, что транспортных средств выпустили на 11 процентов больше в сравнении с февралём прошедшего года. Таким образом на сборочных конвейерах автозавода, финишного предприятия компании, изготовили 3 267 машинокомплектов (в АППГ – 2 941 ед., + 11 процентов), сдано 4 418 машинокомплектов (в АППГ – 4 088 ед.). Между тем изготовлено, а также поставлено на автозавод и прочим потребителям 3 500 силовых агрегатов (в АППГ – 3 338 ед.). Следует отметить увеличение производства запасных частей непосредственно к автомобильной технике, а также их отгрузки потребителям.Таким образом, суммарные объёмы поставок в феврале составили 1,88 млрд. руб., с начала года всего на сумму в 3 млрд. руб. Согласно информации пресс-службы предприятия, продукция диверсификации смогла превысить полмиллиарда рублей