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В «КАМАЗ» подвели производственные итоги февраля и отметили рост показателей

Производственными подразделениями «КАМАЗ» подведены итоги февраля текущего года, касательно выпуска товарной продукции.

В «КАМАЗ» подвели производственные итоги февраля и отметили рост показателей


Специалисты установили, что транспортных средств выпустили на 11 процентов больше в сравнении с февралём прошедшего года. Таким образом на сборочных конвейерах автозавода, финишного предприятия компании, изготовили 3 267 машинокомплектов (в АППГ – 2 941 ед., + 11 процентов), сдано 4 418 машинокомплектов (в АППГ – 4 088 ед.). Между тем изготовлено, а также поставлено на автозавод и прочим потребителям 3 500 силовых агрегатов (в АППГ – 3 338 ед.). Следует отметить увеличение производства запасных частей непосредственно к автомобильной технике, а также их отгрузки потребителям.

Таким образом, суммарные объёмы поставок в феврале составили 1,88 млрд. руб., с начала года всего на сумму в 3 млрд. руб. Согласно информации пресс-службы предприятия, продукция диверсификации смогла превысить полмиллиарда рублей
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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