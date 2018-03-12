В Каменск-Шахтинске две дончанки из-за дорогих призов разделись догола в ночном клубе
Посетители ночного клуба в Каменск-Шахтинске были шокированы зрелищем, устроенным во время проведения праздничной программы. Две дончанки из-за дорогих призов разделись догола, после чего ролик попал на федеральное ТВ.
Заведение решило провести конкурсы и наградить победительниц походом в солярий и возможностью увеличить губы, однако участницы должны были немного обнажиться перед зрителями. Никто даже не думал, что молодые девушки станут снимать с себя нижнее белье.
Они даже не стеснялись своих поступков и были довольны, получив желанные подарки. Организаторы тоже были удивлены финалом соревнования, потому что все думали, что эти особы не станут обнажать свои тела полностью.
Заведение решило провести конкурсы и наградить победительниц походом в солярий и возможностью увеличить губы, однако участницы должны были немного обнажиться перед зрителями. Никто даже не думал, что молодые девушки станут снимать с себя нижнее белье.
Они даже не стеснялись своих поступков и были довольны, получив желанные подарки. Организаторы тоже были удивлены финалом соревнования, потому что все думали, что эти особы не станут обнажать свои тела полностью.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:45