В Каменск-Шахтинске две дончанки из-за дорогих призов разделись догола в ночном клубе

Заведение решило провести конкурсы и наградить победительниц походом в солярий и возможностью увеличить губы, однако участницы должны были немного обнажиться перед зрителями. Никто даже не думал, что молодые девушки станут снимать с себя нижнее белье.Они даже не стеснялись своих поступков и были довольны, получив желанные подарки. Организаторы тоже были удивлены финалом соревнования, потому что все думали, что эти особы не станут обнажать свои тела полностью.