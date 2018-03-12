Виктория Романец познакомила пользователей со своим мужем «усиком»
Минувшие выходные Виктория Романец и Антон Гусев провели за городом, где праздновали день рождения Александры Артемовой.
В Instagram экс-участницы телестройки появилось несколько свежих публикаций, сделанных во время уик-енда в загородном клубе, а одну из них она подписала словами, вызвавшими насмешки пользователей.
«Знакомимся, это мой муж Усик», - прокомментировала Виктория Романец снимок, сделанный на фоне «зеленых» скульптур.
Хейтеры с воодушевлением принялись развивать тему «ласковых имен Гусева». Напомним, что ранее Романец звала его «Пасочкой» и спрашивала у поклонников, кто как называет своих благоверных.
В этот раз фолловеры поинтересовались, а как называет Антон Викторию и сколько у него припасено ласковых прозвищ для любимой. Чаще всего в соцсетях Романец проходит в Гусева под «кличкой» Медвежонок.
Отметим, что Романец и Гусев активно делятся подробностями своей семейной жизни в Сети и не стесняются вытаскивать «грязное белье» на публику.
В Instagram экс-участницы телестройки появилось несколько свежих публикаций, сделанных во время уик-енда в загородном клубе, а одну из них она подписала словами, вызвавшими насмешки пользователей.
«Знакомимся, это мой муж Усик», - прокомментировала Виктория Романец снимок, сделанный на фоне «зеленых» скульптур.
Хейтеры с воодушевлением принялись развивать тему «ласковых имен Гусева». Напомним, что ранее Романец звала его «Пасочкой» и спрашивала у поклонников, кто как называет своих благоверных.
В этот раз фолловеры поинтересовались, а как называет Антон Викторию и сколько у него припасено ласковых прозвищ для любимой. Чаще всего в соцсетях Романец проходит в Гусева под «кличкой» Медвежонок.
Отметим, что Романец и Гусев активно делятся подробностями своей семейной жизни в Сети и не стесняются вытаскивать «грязное белье» на публику.