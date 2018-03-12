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В сеть выложили видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям

Американская нефтяная компания Pennzoil  выложила в сеть видеоролик под названием «Побег из Нюрбургринга». На видео запечатлено купе BMW M4 CS, которое совершает дрифт по трассе «Северная петля» и по окрестным дорогам.

В сеть выложили видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям


Купе BMW M4 CS оснащено битурбированным агрегатом объёмом 3,0 литра производительностью 560 лошадиных сил. До первой «сотки» автомобиль набирает разгон за 3,9 секунды. Для того чтобы преодолеть трассу Нурбургринга купе понадобилось 7 минут 38 секунд.

Стоит отметить, что до этого компания Pennzoil выкладывала в сеть видеоролик в августе 2017 года. Тогда на обозрение широкой аудитории было представлено видео под названием «Изгнание демона», его главным героем стал автомобиль Dodge Challenger SRT Demon. Ранее представители компании Pennzoil также в интернете публиковали видеоролики с такими автомобилями, как Ferrari 488 GTB, Dodge Viper и  BMW M6.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:00
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