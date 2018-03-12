Хейтеры расценили слова Виктории Романец, как признание в «нищебродстве»

Однако недавно девушка призналась, что она на самом деле не так богата, какой старается для всех казаться. На днях бывшая участница одиозной телестройки разместила в своем микроблоге пост, в котором решила ответить на критику хейтеров в Сети.Вика написала, что злопыхатели на самом деле не видят и 80% ее реальной жизни, так как она выставляет на всеобщее обозрение лишь то, что сама посчитает нужными.Инстаграм для нее лишь игрушка и забава, но ни как показатель ее жизни, сообщила Романец. Вот только хейтеры Виктории расценили ее слова как публичное признание, что ее «богатая» жизнь, которую она так демонстрирует в соцсетях - выдумка.