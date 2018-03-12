Беременная Светлана Лобода не хочет знакомить возлюбленного с родителями

Они пока не знают имени отца ребенка, но искренне рады такому событию в жизни звездной дочери. Сейчас наследнице Евангелине уже исполнилось 7 лет, так что можно подумать о брате или сестре. Близкие люди одобряют любой выбор Светланы Лободы, которая не собирается долгое время находиться в декретном отпуске.Она планирует два месяца побыть дома, после чего снова вернуться на сцену. Родители помогут артистке воспитывать малыша, а поклонники пытаются выяснить, кто стал ее избранником. Многие люди намекают, что это может быть Тилль Линдеманн, хотя исполнительница предпочитает хранить молчание.