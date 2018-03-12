Беременная Светлана Лобода не хочет знакомить возлюбленного с родителями
Сейчас общество потрясено новостью о беременности Светланы Лободы, которая долгое время её скрывала. Журналисты выяснили, что певица не хочет знакомить возлюбленного с родителями.
Они пока не знают имени отца ребенка, но искренне рады такому событию в жизни звездной дочери. Сейчас наследнице Евангелине уже исполнилось 7 лет, так что можно подумать о брате или сестре. Близкие люди одобряют любой выбор Светланы Лободы, которая не собирается долгое время находиться в декретном отпуске.
Она планирует два месяца побыть дома, после чего снова вернуться на сцену. Родители помогут артистке воспитывать малыша, а поклонники пытаются выяснить, кто стал ее избранником. Многие люди намекают, что это может быть Тилль Линдеманн, хотя исполнительница предпочитает хранить молчание.
Они пока не знают имени отца ребенка, но искренне рады такому событию в жизни звездной дочери. Сейчас наследнице Евангелине уже исполнилось 7 лет, так что можно подумать о брате или сестре. Близкие люди одобряют любой выбор Светланы Лободы, которая не собирается долгое время находиться в декретном отпуске.
Она планирует два месяца побыть дома, после чего снова вернуться на сцену. Родители помогут артистке воспитывать малыша, а поклонники пытаются выяснить, кто стал ее избранником. Многие люди намекают, что это может быть Тилль Линдеманн, хотя исполнительница предпочитает хранить молчание.