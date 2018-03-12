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ЕС на 6 месяцев продлил санкции против России из-за Украины

Совет ЕС решил продлить ещё на 6 месяцев санкции против РФ. Сообщение об этом в официальном журнале Евросоюза аргументировано тем, что действия России «подрывают или угрожают территориальной целостности Украины». Санкции будут действовать до 15 сентября 2018-го.

ЕС на 6 месяцев продлил санкции против России из-за Украины


Европейский союз принял решение продлить санкции против РФ. В санкционном списке - 150 российских граждан и тридцать восемь компаний России. Сообщение о данном шаге Совета ЕС появилось на страницах журнала Европейского Союза. Решение о продлении санкций было принято ещё в феврале 2018 года, теперь воля 28 стран, состоящих в ЕС, получила официальное подтверждение.

К решению добавляется заявление Совета Евросоюза, в котором указывалось, что 12 марта 2018 года продлены «ограничительные меры» против граждан и компаний РФ из-за действий российского государства, «угрожающих территориальной целостности», а также независимости Украины. Таким образом, «ограничительные меры» продлены вплоть до середины сентября текущего года. Под санкциями, по «расшифровке» самого Совета ЕС, подразумевается «заморозка активов и ограничения на поездки» для отдельных граждан РФ.

Напомним, что ЕС, как и США, ввели санкции против России в марте 2014 году под предлогом «силового присоединения Крыма», а в дальнейшем – из-за развернувшихся военных действий на Донбассе. Кремль ответил запретом на импорт в Россию продовольствия из государств, поддержавших «ограничительные меры», направленные против российских граждан и компаний.
Политика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 17:10
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