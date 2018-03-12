Ученые: Велоспорт способен замедлить старение

Последние должны были проехать 100 км за 6,5 ч. При этом женщины должны были проехать 60 км за 5,5 ч. Добровольцами были пройдены лабораторные тесты. Их результаты сравнили с данными 75 жителей Великобритании 57-80 лет, которые не занимаются велоспортом, а также 55 британцев в возрасте 20-36 лет. Люди, проявляющие физическую активность, не потеряли силу, мышечную массу. У них был низкий уровень холестерина и жира. Мужчины сохраняют высокое содержание тестостерона. Было выяснено, что велосипедный спорт увеличивает активность вилочковой железы (тимус). Там стволовые клетки превращаются в итоге в Т-лимфоциты.С возрастом тимус уменьшается, однако у велосипедистов он способен производить такое количество клеток иммунной системы, как и у молодых.