Учёные создали технологию, которая сделает гаджеты более устойчивыми к повреждениям

Учёные разработали технологию, которая позволит гаджетам стать "неубиваемыми". В ходе исследований, научные сотрудники создали ленточную диаграмму цепной решетки на основе массива нелинейных резонаторов. Полученная электронная схема способна автоматически подстраиваться под изменения в показателях напряжения, обеспечивая непрерывность сигнала связи.Учёные доказали, что понятия из высшей математики можно совмещать с технологиями. Специалисты полагают, что их работа позволит создавать в будущем нелинейные оптические схемы, а также сделает гаджеты более устойчивыми к повреждениям. Похожую работу по совмещению физики и математики провели британские учёные, получившие в 2016 году Нобелевскую премию.