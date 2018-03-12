АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Учёные создали технологию, которая сделает гаджеты более устойчивыми к повреждениям

Учёные из Городского университета Нью-Йорка разработали электронную схему, устойчивую к повреждениям. Теперь гаджеты смогут работать намного дольше, а сигнал связи будет непрерывным.

Учёные создали технологию, которая сделает гаджеты более устойчивыми к повреждениям


Учёные разработали технологию, которая позволит гаджетам стать "неубиваемыми". В ходе исследований, научные сотрудники создали ленточную диаграмму цепной решетки на основе массива нелинейных резонаторов. Полученная электронная схема способна автоматически подстраиваться под изменения в показателях напряжения, обеспечивая непрерывность сигнала связи.

Учёные доказали, что понятия из высшей математики можно совмещать с технологиями. Специалисты полагают, что их работа позволит создавать в будущем нелинейные оптические схемы, а также сделает гаджеты более устойчивыми к повреждениям. Похожую работу по совмещению физики и математики провели британские учёные, получившие в 2016 году Нобелевскую премию.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные обнаружили в районе строительства
В Китае испытают умные очки для вычисления
Американские СМИ стали писать о заморозке тела
Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень
Mitsubishi разработает абсолютно новый кроссовер
Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова
Ученые нашли 110 генов, связанных с раком
Иван Краско опасается из-за операции потерять
Советы парикмахеров помогли американским ученым
NASA проводит финальные тестирования телескопа
Эксперты назвали транспортные средства с
Учёные создали технологию, которая сделает
Volkswagen AG разработает одну платформу для
Иран: В авиакатастрофе погибла подруга
Страховые компании попросили ЦБ усложнить правила
Меган Маркл после крещения получила в подарок
Илон Маск в 2019 году отправит первый космический
Дима Билан устал от женщин, и занимается только
Супруга Гарика Мартиросяна показала, как
Антон Гусев каким-то образом заманил к себе в
Ученые создали лекарство, которое продлевает жизнь
В сеть выложили видео дрифта на BMW M4 CS по
Ирландские медики нашли у пациента воздух вместо
В небе над Техасом обнаружен горящий НЛО
Samsung создала дополнительные условия для
Учёные: нейрогенез из взрослого превратился в
Ученый объяснил, как убедиться, что Земля круглая
Учёные: Лимоны в составе напитков могут вызвать
В Сети появились слухи, что Егор Холявин стал
Уфологи обнаружили следы присутствия множества
Просмотреть все новости