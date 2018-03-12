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Иран: В авиакатастрофе погибла подруга «танцующего миллионера»

Мина Башаран, дочь главы турецкой компании Basaran и подруга «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки погибла в авиакатастрофе. Самолёт, перевозивший Мину и её семь подруг из ОАЭ в Стамбул, разбился в горах Ирана.

Иран: В авиакатастрофе погибла подруга «танцующего миллионера»


Мина, дочь председателя инвестиционной компании Хюсейна Башарана вела достаточно роскошный и богемный образ жизни. Девушка дружила со многими знаменитостями (например, с рэпером Фарреллом Уильямом). Но известность длинноволосой турчанке принесли несколько ярких клипов, где Мина станцевала на яхте с 50-летним итальянским миллионером Джанлуккой Вакки. На днях подруга Вакки отправилась в Шарджи (ОАЭ), где весело провела время в компании своих близких знакомых. 11 марта восемь очаровательных девушек взошли на борт частного самолёта, который должен был доставить красавиц в Стамбул…

Однако авиалайнер Bombardier Challenger 600 до турецкой земли не долетел. У находившегося над иранским взгорьем самолёта (по предварительной версии) загорелся двигатель, и воздушное судно рухнуло вниз. Авиакатастрофа произошла у иранского города Шахре-Корд. После падения Bombardier Challenger 600 загорелся. Поисковики обнаружили на месте трагедии 11 обожжённых тел, которые пока опознать не удаётся.
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 21:35
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