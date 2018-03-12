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Американские СМИ стали писать о заморозке тела Уолта Диснея

В последнее время американские СМИ стали писать о заморозке тела Уолта Диснея, хотя данная информация не была подтверждена властями. Официальная версия гласит, что глава “The Walt Disney Company” был кремирован после смерти от онкологии.

Однако эксперты нашли сведения о профессоре Джеймсе Бедфорде, тоже решившем прибегнуть к такой процедуре через несколько месяцев после похорон мультипликатора. Сейчас научные достижения ушли вперед, и данное направление получило популярность. Статистика гласит, что 300 американцев и 50 россиян были заморожены, а также аналогичные ситуации относятся к другим странам.

Американские СМИ стали писать о заморозке тела Уолта Диснея


Уолт Дисней интересовался крионикой из-за сильного страха перед смертью. Также его похороны были закрытыми, а потому не было возможности увидеть тело, а родственники быстро пресекали любые попытки журналистов узнать истину. В последнее время люди стали говорить о времени, когда нужно размораживать тела, так что знаменитость является идеальным кандидатом. Возможно, данные сведения стали очередными слухами прессы, но, несомненно, в научном направлении начались изменения, о которых пока никто не знает.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:20
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