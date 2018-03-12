Новости «Дома-2»: Илья Яббаров рад примирению с Рапунцель-младшей, а Самсонов собирает деньги на похороны

Среди основных новостей молодежной телестройки «Дом-2» примирение Ильи Яббарова и Алены Савкиной, а также желание Алексея Самсонова помочь матери погибшего знакомого футболиста.«Главный султан» телестройки Илья Яббаров решил остепениться и пообещал относиться к младшей сестре Рапунцель со всей серьезностью.Мужчина вернулся к Алене Савкиной. Тем более что Катя Кауфман покинула проект, а Ольга Жарикова переключилась на Гобозова.Яббаров назвал Алену самой лучшей женщиной в мире и теперь между ними установились идиллические отношения.Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов обратился к неравнодушным пользователям с просьбой о помощи матери футболиста, разбившегося ночью на китайской трассе.Убитая горем женщина не имеет средств, чтобы доставить тело погибшего сына в Россию и Алексей решил опубликовать запись, в которой призывает скинуться деньгами, чтобы помочь маме знакомого футболиста Владимира Герасимова.