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Новости «Дома-2»: Илья Яббаров рад примирению с Рапунцель-младшей, а Самсонов собирает деньги на похороны

Среди основных новостей молодежной телестройки «Дом-2» примирение Ильи Яббарова и Алены Савкиной, а также желание Алексея Самсонова помочь матери погибшего знакомого футболиста.

«Главный султан» телестройки Илья Яббаров решил остепениться и пообещал относиться к младшей сестре Рапунцель со всей серьезностью.

Новости «Дома-2»: Илья Яббаров рад примирению с Рапунцель-младшей, а Самсонов собирает деньги на похороны

Мужчина вернулся к Алене Савкиной. Тем более что Катя Кауфман покинула проект, а Ольга Жарикова переключилась на Гобозова.

Яббаров назвал Алену самой лучшей женщиной в мире и теперь между ними установились идиллические отношения.

Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов обратился к неравнодушным пользователям с просьбой о помощи матери футболиста, разбившегося ночью на китайской трассе.

Новости «Дома-2»: Илья Яббаров рад примирению с Рапунцель-младшей, а Самсонов собирает деньги на похороны

Убитая горем женщина не имеет средств, чтобы доставить тело погибшего сына в Россию и Алексей решил опубликовать запись, в которой призывает скинуться деньгами, чтобы помочь маме знакомого футболиста Владимира Герасимова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:37
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