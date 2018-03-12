Ходят слухи, что Теру настаивает на законности брака с Энистон, чтобы поделить пополам их имущество

О разводе Джастина Теру и Дженнифер Энистон стало известно публике в минувшем месяце. Пока большинство людей отмечали День всех влюбленных, Теру и Энистон решали, как им жить дальше и приняли решение все-таки расстаться. После этого известия большинство пользователей Сети начали вести разговоры о предполагаемом воссоединении ее с Брэдом Питтом.Но перед тем как начинать новые отношения, необходимо расставить все точки в своем предыдущем союзе с Теру. Стоит напомнить, что Джастин и Дженнифер официально не были женаты. Пара так и не зарегистрировала свои отношения, а свадьба была лишь праздником для их близких людей.Сам Теру настаивает на законности данного союза, поскольку состояние Энистон оценивается в 220 миллионов долларов, а Теру только 20 миллионов. При разделе их общества имущества в выигрыше останется только муж Дженнифер. Но есть и другая информация, по которой говорится, что бывшие возлюбленные в свое время подписали брачный контракт, а это значит, что вопросов друг к другу у них нет.Зато бывшей паре удалось уладить споры по поводу их четырех собак. У Энистон останется три, а у Джастина соответственно одна.