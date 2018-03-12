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Ходят слухи, что Теру настаивает на законности брака с Энистон, чтобы поделить пополам их имущество

Появилась информация, что Теру хочет поделить пополам совместно нажитое имущество и настаивает на законности брака.

Ходят слухи, что Теру настаивает на законности брака с Энистон, чтобы поделить пополам их имущество


О разводе Джастина Теру и Дженнифер Энистон стало известно публике в минувшем месяце. Пока большинство людей отмечали День всех влюбленных, Теру и Энистон решали, как им жить дальше и приняли решение все-таки расстаться. После этого известия большинство пользователей Сети начали вести разговоры о предполагаемом воссоединении ее с Брэдом Питтом.

Но перед тем как начинать новые отношения, необходимо расставить все точки в своем предыдущем союзе с Теру. Стоит напомнить, что Джастин и Дженнифер официально не были женаты. Пара так и не зарегистрировала свои отношения, а свадьба была лишь праздником для их близких людей.

Сам Теру настаивает на законности данного союза, поскольку состояние Энистон оценивается в 220 миллионов долларов, а Теру только 20 миллионов. При разделе их общества имущества в выигрыше останется только муж Дженнифер. Но есть и другая информация, по которой говорится, что бывшие возлюбленные в свое время подписали брачный контракт, а это значит, что вопросов друг к другу у них нет.

Зато бывшей паре удалось уладить споры по поводу их четырех собак. У Энистон останется три, а у Джастина соответственно одна.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:37
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