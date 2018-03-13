Презентован новый маслкар Ford Mustang California Special
Компания Ford презентовала новый Mustang California Special. От стандартной версии новый маслкар отличается некоторыми дизайнерскими особенностями.
Как отмечают представители компании Ford, маслкар Mustang California Special является проявлением уважения к модели Ford Mustang 1968 года выпуска. Основой для современного маслкара послужила «топовая» модификация Ford Mustang GT.
Задняя часть кузова специального издания Ford Mustang California Special получила особую отделку, эксклюзивные колёсные дики, специальный аэродинамический обвес и уникальные шильдики. В салоне автомобиля сиденья отделаны замшей, на центральной консоли присутствую декоративные вставки, а также имеются особые напольные коврики.
В качестве силовой установки маслкара выступает турбированный двигатель V8 объёмом 5,0 литра производительностью 460 лошадиных сил.
Как отмечают представители компании Ford, маслкар Mustang California Special является проявлением уважения к модели Ford Mustang 1968 года выпуска. Основой для современного маслкара послужила «топовая» модификация Ford Mustang GT.
Задняя часть кузова специального издания Ford Mustang California Special получила особую отделку, эксклюзивные колёсные дики, специальный аэродинамический обвес и уникальные шильдики. В салоне автомобиля сиденья отделаны замшей, на центральной консоли присутствую декоративные вставки, а также имеются особые напольные коврики.
В качестве силовой установки маслкара выступает турбированный двигатель V8 объёмом 5,0 литра производительностью 460 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Сегодня, 00:00