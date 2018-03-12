Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем, спасшем девушку от своры собак
Прославленный российский композитор и певец Юрий Лоза выложил пост в Facebook, где поделился с подписчиками сведениям о парне, погибшем 11 марта в Подмосковье. Как выяснилось, известный артист мог стать родственником 19-летнего молодого человека, ибо племянница Юрия собиралась замуж за погибшего.
Утром 11 марта, в в Истринском районе стая бродячих собак набросилась на девушку. На помощь уже упавшей незнакомке поспешил 19-лентий парень. Свора «переключилась» на новую жертву и загрызла юного героя…
На следующий день российский певец и композитор Юрий Лоза на своей страничке в Facebook сообщил, что был лично знаком с погибшим. Племянница артиста должна была выйти замуж за 19-летнего жениха, влюблённые планировали свадьбу, ожидая первенца.
Юрий Лоза написал о том, что шокирован произошедшим в Подмосковье и надеется, что виновные в преступной халатности, приведшей к трагедии, всё таки будут наказаны. Далее певец с гордостью поведал, что его племянница скоро будет рожать «от этого смелого парня», совершившего настоящий подвиг ради спасения незнакомого человека. «Царствие ему небесное», - так завершил свой пост российский исполнитель о молодом человеке, отбившем незнакомку от своры бродячих собак ценой собственной жизни.
Утром 11 марта, в в Истринском районе стая бродячих собак набросилась на девушку. На помощь уже упавшей незнакомке поспешил 19-лентий парень. Свора «переключилась» на новую жертву и загрызла юного героя…
На следующий день российский певец и композитор Юрий Лоза на своей страничке в Facebook сообщил, что был лично знаком с погибшим. Племянница артиста должна была выйти замуж за 19-летнего жениха, влюблённые планировали свадьбу, ожидая первенца.
Юрий Лоза написал о том, что шокирован произошедшим в Подмосковье и надеется, что виновные в преступной халатности, приведшей к трагедии, всё таки будут наказаны. Далее певец с гордостью поведал, что его племянница скоро будет рожать «от этого смелого парня», совершившего настоящий подвиг ради спасения незнакомого человека. «Царствие ему небесное», - так завершил свой пост российский исполнитель о молодом человеке, отбившем незнакомку от своры бродячих собак ценой собственной жизни.
Общество / Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:30