Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем, спасшем девушку от своры собак

Утром 11 марта, в в Истринском районе стая бродячих собак набросилась на девушку. На помощь уже упавшей незнакомке поспешил 19-лентий парень. Свора «переключилась» на новую жертву и загрызла юного героя…На следующий день российский певец и композитор Юрий Лоза на своей страничке в Facebook сообщил, что был лично знаком с погибшим. Племянница артиста должна была выйти замуж за 19-летнего жениха, влюблённые планировали свадьбу, ожидая первенца.Юрий Лоза написал о том, что шокирован произошедшим в Подмосковье и надеется, что виновные в преступной халатности, приведшей к трагедии, всё таки будут наказаны. Далее певец с гордостью поведал, что его племянница скоро будет рожать «от этого смелого парня», совершившего настоящий подвиг ради спасения незнакомого человека. «Царствие ему небесное», - так завершил свой пост российский исполнитель о молодом человеке, отбившем незнакомку от своры бродячих собак ценой собственной жизни.