АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем, спасшем девушку от своры собак

Прославленный российский композитор и певец Юрий Лоза выложил пост в Facebook, где поделился с подписчиками сведениям о парне, погибшем 11 марта в Подмосковье. Как выяснилось, известный артист мог стать родственником 19-летнего молодого человека, ибо племянница Юрия собиралась замуж за погибшего.

Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем, спасшем девушку от своры собак


Утром 11 марта, в в Истринском районе стая бродячих собак набросилась на девушку. На помощь уже упавшей незнакомке поспешил 19-лентий парень. Свора «переключилась» на новую жертву и загрызла юного героя…

На следующий день российский певец и композитор Юрий Лоза на своей страничке в Facebook сообщил, что был лично знаком с погибшим. Племянница артиста должна была выйти замуж за 19-летнего жениха, влюблённые планировали свадьбу, ожидая первенца.

Юрий Лоза написал о том, что шокирован произошедшим в Подмосковье и надеется, что виновные в преступной халатности, приведшей к трагедии, всё таки будут наказаны. Далее певец с гордостью поведал, что его племянница скоро будет рожать «от этого смелого парня», совершившего настоящий подвиг ради спасения незнакомого человека. «Царствие ему небесное», - так завершил свой пост российский исполнитель о молодом человеке, отбившем незнакомку от своры бродячих собак ценой собственной жизни.
Общество / Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин примет участие в предвыборном митинге в
Меркель рассказала, что получила от Путина в
Презентован новый маслкар Ford Mustang California
Ученые: Возле Солнца обнаружена потенциально
Астрономы обнаружили 15 экзопланет в системах
Учёные: Протеиновые смеси способны вызвать рак
Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем,
Datsun в марте улучшил кредитные условия на
NASA и Google разработали алгоритмы поиска
Украина хочет построить космодром в Австралии
Илон Маск: Человечество сможет пережить третью
Ученые: Владельцы гаджетов подвержены опасности
Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют
Тайна воды на Луне является ключом к разгадке ее
Учёные: Стрессом и депрессией можно заразиться от
Кэмерон Диаз решила посвятить себя мужу и детям
Tesla повысила цены на зарядку на станциях
Стартовали реализации обновленного автомобиля
Евгений Плющенко покажет Мальдивы сыну от первого
Третий за 2018 год мощный геомагнитный шторм
В Непале разбился самолет с 71 человеком на борту
Дмитрий Песков не знает, где будет голосовать
Во Франции скончался знаменитый модельер Юбер де
Учёные обнаружили в районе строительства
В Китае испытают умные очки для вычисления
Исследователи: Великая рецессия значительно
Американские СМИ стали писать о заморозке тела
Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень
Mitsubishi разработает абсолютно новый кроссовер
Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова
Просмотреть все новости