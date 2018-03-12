Марго Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов

Девушка пообещала больше не разочаровывать фанатов и с иронией отметила, что она «молодая и может делать глупости». Овсянникова отметила, что на «ошибках учатся» и призналась в любви к поклонникам.Фанаты ответили ей, что она непременно будет счастлива, а пока порекомендовали «не грустить, заняться собой и любовь нечаянно нагрянет».Фолловеры советуют Маргарите не злоупотреблять косметикой, так как продемонстрированный макияж приближает ее к возрасту «30+», хотя многие согласились, что девушка красива.Хейтеры сравнили Марго Овсянникову с «мартышкой перед зеркалом», и отметили, что без килограмма макияжа и волос девушка становится «серой мышкой».