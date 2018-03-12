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Марго Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов

Участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова опубликовала в своем Instagram видеоролик, в котором позирует перед камерой с большим количеством косметики на лице.

Девушка пообещала больше не разочаровывать фанатов и с иронией отметила, что она «молодая и может делать глупости». Овсянникова отметила, что на «ошибках учатся» и призналась в любви к поклонникам.

Марго Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов

Фанаты ответили ей, что она непременно будет счастлива, а пока порекомендовали «не грустить, заняться собой и любовь нечаянно нагрянет».

Фолловеры советуют Маргарите не злоупотреблять косметикой, так как продемонстрированный макияж приближает ее к возрасту «30+», хотя многие согласились, что девушка красива.

Хейтеры сравнили Марго Овсянникову с «мартышкой перед зеркалом», и отметили, что без килограмма макияжа и волос девушка становится «серой мышкой».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:11
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