Марго Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов
Участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова опубликовала в своем Instagram видеоролик, в котором позирует перед камерой с большим количеством косметики на лице.
Девушка пообещала больше не разочаровывать фанатов и с иронией отметила, что она «молодая и может делать глупости». Овсянникова отметила, что на «ошибках учатся» и призналась в любви к поклонникам.
Фанаты ответили ей, что она непременно будет счастлива, а пока порекомендовали «не грустить, заняться собой и любовь нечаянно нагрянет».
Фолловеры советуют Маргарите не злоупотреблять косметикой, так как продемонстрированный макияж приближает ее к возрасту «30+», хотя многие согласились, что девушка красива.
Хейтеры сравнили Марго Овсянникову с «мартышкой перед зеркалом», и отметили, что без килограмма макияжа и волос девушка становится «серой мышкой».
Девушка пообещала больше не разочаровывать фанатов и с иронией отметила, что она «молодая и может делать глупости». Овсянникова отметила, что на «ошибках учатся» и призналась в любви к поклонникам.
Фанаты ответили ей, что она непременно будет счастлива, а пока порекомендовали «не грустить, заняться собой и любовь нечаянно нагрянет».
Фолловеры советуют Маргарите не злоупотреблять косметикой, так как продемонстрированный макияж приближает ее к возрасту «30+», хотя многие согласились, что девушка красива.
Хейтеры сравнили Марго Овсянникову с «мартышкой перед зеркалом», и отметили, что без килограмма макияжа и волос девушка становится «серой мышкой».