АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Кристина Дерябина всегда поддерживает прекрасные отношения с бывшими

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина опубликовала в своем микроблоге интересный пост, в котором рассказала, что всегда остается в прекрасных отношениях с бывшими парнями.

Девушка поинтересовалась у своих поклонников, в каких отношениях те остаются с бывшими вторыми половинками после расставания. Сама же Кристина рассказала, что если молодые люди сами не противятся дружбы после расставания, то она всегда поддерживает с ними хорошие отношения.

Кристина Дерябина всегда поддерживает прекрасные отношения с бывшими

Девушка спокойно может порадоваться за их достижения, а также выслушать и поддержать в случае провала. Ведь то, что произошло в их отношениях - не может означать, что ребята стали врагами.

Кристина также рассказал, что не может насильно заставить общаться. К сожалению, есть и такие ребята, которые после разрыва отношений стали относиться к девушке крайне негативно, перестав даже здороваться с ней.

«О Боже, как жить дальше? Но я себя утешаю тем, что он просто не может смириться, что он болван, а я красотка. Упустил короче он, золотую рыбку», - иронично написала экс-участница телестройки.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский Сбербанк может стать белорусским
Виктория Романец познакомила пользователей со
Хейтеры расценили слова Виктории Романец, как
Сестры Михалковы показали естественную красоту на
В Минобороны РФ рассказали о скорой утилизации
Почта Японии тестирует беспилотники для доставки
На таксиста из Гонконга напало существо в виде
Подписчикам пришлись по вкусу оголённые ягодицы
Армянский священник Самуил Агоян назвал
Новости «Дома-2»: Илья Яббаров рад примирению с
Ходят слухи, что Теру настаивает на законности
Эксперты: США планируют нарастить экспорт СПГ в
Volkswagen Touareg 2019 презентуют в КНР 23 марта
Марго Овсянникова пообещала больше не
Скончался известный британский комик Кен Додд
Кристина Дерябина всегда поддерживает прекрасные
Иосиф Пригожин рассказал, что с Аллой Пугачевой у
Российский авторынок новых LCV в феврале вырос на
Учёные: Жители мегаполисов более подвержены
Никита Пресняков попал в больницу с переломом ноги
Участники «Дома-2» дружно кинулись воевать против
Губы Скарлет Йохансон признали самыми
Учёные: Слабая иммунная система делает бактерии
В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля
Вид супермодели Рози Хантингтон-Уайтли на
Ученые зафиксировали полет НЛО над американским
Ольге Бузовой грозит операция, если она не
Учёные: Мозг определяет "часы приёма" лекарств
Эксперты: Криптовалютная лихорадка заражает
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Просмотреть все новости