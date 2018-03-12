Кристина Дерябина всегда поддерживает прекрасные отношения с бывшими

«О Боже, как жить дальше? Но я себя утешаю тем, что он просто не может смириться, что он болван, а я красотка. Упустил короче он, золотую рыбку», - иронично написала экс-участница телестройки.

Девушка поинтересовалась у своих поклонников, в каких отношениях те остаются с бывшими вторыми половинками после расставания. Сама же Кристина рассказала, что если молодые люди сами не противятся дружбы после расставания, то она всегда поддерживает с ними хорошие отношения.Девушка спокойно может порадоваться за их достижения, а также выслушать и поддержать в случае провала. Ведь то, что произошло в их отношениях - не может означать, что ребята стали врагами.Кристина также рассказал, что не может насильно заставить общаться. К сожалению, есть и такие ребята, которые после разрыва отношений стали относиться к девушке крайне негативно, перестав даже здороваться с ней.