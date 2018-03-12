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Иосиф Пригожин рассказал, что с Аллой Пугачевой у них сложные отношения

Иосифа Пригожина и певицу Валерию Алла Пугачева «не жалует», поэтому не приглашает на праздники.

Иосиф Пригожин рассказал, что с Аллой Пугачевой у них сложные отношения


В начале марта Алла Пугачева традиционно отметила праздник желтых цветов, которые она безумно любит. Вечеринка прошла в караоке-клубе Филиппа Киркорова. На мероприятии веселились Кристина Орбакайте, Борис Моисеев, Максим Галкин, Жасмин и многие другие знаменитости.

Журналисты обратили внимание, что среди приглашенных нет Иосифа Пригожина с Валерией. Поговаривают, что уже несколько лет у Примадонны с продюсером и его супругой очень натянутые отношения. А также ни Пригожин, ни певица Валерия никогда не были дома в деревне Грязь у Аллы Борисовны и не посещали ни один ее праздник.

Корреспонденты попросили прокомментировать данную ситуацию Иосифа Пригожина. На что продюсер ответил: "Я ее поздравляю отдельно". А также подтвердил всю информацию и рассказал, что его с Валерией она просто «не жалует». Они не являются ее друзьями и не входят в круг ее взглядов.

А ранее об отношениях с Примадонной поведал ее бывший муж Александр Стефанович. Продюсер сообщил об ее непристойном поведении во время съемок кинокартины «Душа», после чего ее сняли с роли и пригласили на ее место Софию Ротару.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:09
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