Иосиф Пригожин рассказал, что с Аллой Пугачевой у них сложные отношения

В начале марта Алла Пугачева традиционно отметила праздник желтых цветов, которые она безумно любит. Вечеринка прошла в караоке-клубе Филиппа Киркорова. На мероприятии веселились Кристина Орбакайте, Борис Моисеев, Максим Галкин, Жасмин и многие другие знаменитости.Журналисты обратили внимание, что среди приглашенных нет Иосифа Пригожина с Валерией. Поговаривают, что уже несколько лет у Примадонны с продюсером и его супругой очень натянутые отношения. А также ни Пригожин, ни певица Валерия никогда не были дома в деревне Грязь у Аллы Борисовны и не посещали ни один ее праздник.Корреспонденты попросили прокомментировать данную ситуацию Иосифа Пригожина. На что продюсер ответил: "Я ее поздравляю отдельно". А также подтвердил всю информацию и рассказал, что его с Валерией она просто «не жалует». Они не являются ее друзьями и не входят в круг ее взглядов.А ранее об отношениях с Примадонной поведал ее бывший муж Александр Стефанович. Продюсер сообщил об ее непристойном поведении во время съемок кинокартины «Душа», после чего ее сняли с роли и пригласили на ее место Софию Ротару.