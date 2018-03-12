Участники Putin Team презентовали в парке Горького гимн движения

В рамках московского парка им. Горького участниками Putin Team была исполнена песня, которая носит название «Путеводная звезда». Данная песня призывает российское население сплотиться, а также стать на нашей планете сильнейшей командой. Стоит отметить, что посмотреть на выступление собрались сотни московских жителей. Ди-джей Грув отметил, что данную песню написал Игорь Матвиенко. В этой песне поётся про то, что важно творить добрые дела, а также держаться вместе.По его словам, в данном музыкальном клипе снялось множество хороших людей. Вследствие этого ди-джей рад был оказаться в их числе. Во время такого движения провели множество разнообразных благотворительных акций. Например, большая часть артистов смогла побывать в детских домах, при этом подарив детям множество игрушек, а также уделив маленьким зрителям свое внимание.