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Участники Putin Team презентовали в парке Горького гимн движения

Участниками Putin Team презентован гимн на территории парка Горького в российской столице.

Участники Putin Team презентовали в парке Горького гимн движения


В рамках московского парка им. Горького участниками Putin Team была исполнена песня, которая носит название «Путеводная звезда». Данная песня призывает российское население сплотиться, а также стать на нашей планете сильнейшей командой. Стоит отметить, что посмотреть на выступление собрались сотни московских жителей. Ди-джей Грув отметил, что данную песню написал Игорь Матвиенко. В этой песне поётся про то, что важно творить добрые дела, а также держаться вместе.



По его словам, в данном музыкальном клипе снялось множество хороших людей. Вследствие этого ди-джей рад был оказаться в их числе. Во время такого движения провели множество разнообразных благотворительных акций. Например, большая часть артистов смогла побывать в детских домах, при этом подарив детям множество игрушек, а также уделив маленьким зрителям свое внимание.
Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:55
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