Украина хочет построить космодром в Австралии

Украинский посол в Австралийской Федерации Николай Кулинич акцентировал на том, что его страна имеет большой опыт в «глобальной космической гонке» и, соответственно, обладает всеми необходимыми техническими знаниями в этой отрасли.Посол считает поданное предложение очень реалистичным. Ведь Украина могла бы начать ракетные пуски хоть завтра, имей бы необходимую площадку.Если Австралия предоставит Украине землю для космодрома, то получит, естественно, соответствующих специалистов, которые поделятся с австралийскими коллегами уникальным опытом, сказал украинский дипломат.Он напомнил, что еще в 2016 году Киев выступил с такой инициативой.Как информирует Государственное космическое агентство Украины, стартовая площадка для пуска космических летательных аппаратов требует участка от 5 тыс. до 7 тыс. кв. километров неподалеку от авиабазы Кертин.