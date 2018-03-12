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Никита Пресняков попал в больницу с переломом ноги

Никита Пресняков, помимо музыкальной и актёрской деятельности, увлекается экстремальными видами спорта, из-за которых он серьёзно пострадал.

26-летний артист любит кататься на скейтборде. По всей видимости, экстрим настолько захватил молодого, озорного парня, что он позабыл о безопасности во время опасных прыжков. В результате две недели назад Никита травмировал ногу, вследствие чего был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Никита Пресняков попал в больницу с переломом ноги

В больнице Преснякову сказали, что у него обычное растяжение, прописав специальную мазь для скорого заживления. Певец делал так, как советовали ему врачи, занимаясь попутно повседневными делами, а боль всё никак не уходила.

Никита понял, что необходимо снова обратиться в больницу для более детального обследования, что он и сделал. При повторном осмотре выяснилось, что вовсе не растяжение поразило тело музыканта, а самый настоящий перелом. Парень надеется, что у медиков получится в кратчайшие сроки разобраться с его проблемой, чтобы он быстрее смог вернуться к своему привычному образу жизни.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:48
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