Никита Пресняков попал в больницу с переломом ноги

26-летний артист любит кататься на скейтборде. По всей видимости, экстрим настолько захватил молодого, озорного парня, что он позабыл о безопасности во время опасных прыжков. В результате две недели назад Никита травмировал ногу, вследствие чего был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение.В больнице Преснякову сказали, что у него обычное растяжение, прописав специальную мазь для скорого заживления. Певец делал так, как советовали ему врачи, занимаясь попутно повседневными делами, а боль всё никак не уходила.Никита понял, что необходимо снова обратиться в больницу для более детального обследования, что он и сделал. При повторном осмотре выяснилось, что вовсе не растяжение поразило тело музыканта, а самый настоящий перелом. Парень надеется, что у медиков получится в кратчайшие сроки разобраться с его проблемой, чтобы он быстрее смог вернуться к своему привычному образу жизни.