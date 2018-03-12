Ученые: Владельцы гаджетов подвержены опасности психических расстройств
В специализированном американском журнале появилась статья, в которой врачи предупреждают владельцев гаджетов о скрытой опасности пользования смартфонами. Медики уверены, что электронные девайсы влияют на психическое здоровье их хозяев.
Американские врачи обращают внимание общественности на особенности поведения тех граждан, которые пользуются смартфонами (а таких становится всё больше). Эти люди «попадают в зависимость» от электронного гаджета, и не могут с ним расстаться ни при каких обстоятельствах. Четверть опрошенных американцев призналась, что берут девайс в душ, а 12 % не могут забыть о смартфоне даже во время секса – и всё из-за опасения пропустить звонок или важное сообщение! Учёные США заявляют, что пользователи гаджетов подвергают деформации участок головного мозга, отвечающий за когнитивное мышление. Таким образом, меняется психика владельца девайса.
Человек «обрастает» рефлексами и попадает в состояние непрерывного ожидания звонка, сообщения в соцсети или по электронной почте. Полностью «отключиться» от своего электронного устройства хозяин смартфона не может даже во сне!
Более того, исследователи США предупреждают: люди, попавшие в «смартфонную зависимость» частично теряют художественное восприятие и способность видеть следственно-причинную связь, становятся эгоцентричными, жестокими и раздражительными.
Американские врачи обращают внимание общественности на особенности поведения тех граждан, которые пользуются смартфонами (а таких становится всё больше). Эти люди «попадают в зависимость» от электронного гаджета, и не могут с ним расстаться ни при каких обстоятельствах. Четверть опрошенных американцев призналась, что берут девайс в душ, а 12 % не могут забыть о смартфоне даже во время секса – и всё из-за опасения пропустить звонок или важное сообщение! Учёные США заявляют, что пользователи гаджетов подвергают деформации участок головного мозга, отвечающий за когнитивное мышление. Таким образом, меняется психика владельца девайса.
Человек «обрастает» рефлексами и попадает в состояние непрерывного ожидания звонка, сообщения в соцсети или по электронной почте. Полностью «отключиться» от своего электронного устройства хозяин смартфона не может даже во сне!
Более того, исследователи США предупреждают: люди, попавшие в «смартфонную зависимость» частично теряют художественное восприятие и способность видеть следственно-причинную связь, становятся эгоцентричными, жестокими и раздражительными.
Наука
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:10