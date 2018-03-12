Ученые: Владельцы гаджетов подвержены опасности психических расстройств

Американские врачи обращают внимание общественности на особенности поведения тех граждан, которые пользуются смартфонами (а таких становится всё больше). Эти люди «попадают в зависимость» от электронного гаджета, и не могут с ним расстаться ни при каких обстоятельствах. Четверть опрошенных американцев призналась, что берут девайс в душ, а 12 % не могут забыть о смартфоне даже во время секса – и всё из-за опасения пропустить звонок или важное сообщение! Учёные США заявляют, что пользователи гаджетов подвергают деформации участок головного мозга, отвечающий за когнитивное мышление. Таким образом, меняется психика владельца девайса.Человек «обрастает» рефлексами и попадает в состояние непрерывного ожидания звонка, сообщения в соцсети или по электронной почте. Полностью «отключиться» от своего электронного устройства хозяин смартфона не может даже во сне!Более того, исследователи США предупреждают: люди, попавшие в «смартфонную зависимость» частично теряют художественное восприятие и способность видеть следственно-причинную связь, становятся эгоцентричными, жестокими и раздражительными.