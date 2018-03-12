АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Стартовали реализации обновленного автомобиля Honda Ridgeline

С шестого марта обновленный японский пикап версии Honda Ridgeline появился в рамках дилерской сети официальных представителей в Соединённых Штатах.

Стартовали реализации обновленного автомобиля Honda Ridgeline


Начальная стоимость авто составляет $29 990 (1 700 000 рублей). Обновленная версия пикапа представителями японской автокомпании позиционируется как идеальный вариант авто, хорошо подходящий для спортивных мероприятий, пикников, прочих разновидностей активного отдыха. Особый акцент в данном случае делается на функцию «двойного действия багажного отделения» - Dual Action Tailgate. Владельцы авто имеют возможность получения оперативного доступа к багажнику, потому что дверь к нему в данном случае открывается на левую сторону и вниз.

В багажнике имеется качественная аудиосистема и розетка переменного тока (115 В). Транспортное средство оснащают 3,5-литровым 6-цилиндровым V-образным силовым агрегатом на 280 лошадей. Мотор работает с автоматической 6-скоростной КП.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин примет участие в предвыборном митинге в
Меркель рассказала, что получила от Путина в
Презентован новый маслкар Ford Mustang California
Ученые: Возле Солнца обнаружена потенциально
Астрономы обнаружили 15 экзопланет в системах
Учёные: Протеиновые смеси способны вызвать рак
Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем,
Datsun в марте улучшил кредитные условия на
NASA и Google разработали алгоритмы поиска
Украина хочет построить космодром в Австралии
Илон Маск: Человечество сможет пережить третью
Ученые: Владельцы гаджетов подвержены опасности
Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют
Тайна воды на Луне является ключом к разгадке ее
Учёные: Стрессом и депрессией можно заразиться от
Кэмерон Диаз решила посвятить себя мужу и детям
Tesla повысила цены на зарядку на станциях
Стартовали реализации обновленного автомобиля
Евгений Плющенко покажет Мальдивы сыну от первого
Третий за 2018 год мощный геомагнитный шторм
В Непале разбился самолет с 71 человеком на борту
Дмитрий Песков не знает, где будет голосовать
Во Франции скончался знаменитый модельер Юбер де
Учёные обнаружили в районе строительства
В Китае испытают умные очки для вычисления
Исследователи: Великая рецессия значительно
Американские СМИ стали писать о заморозке тела
Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень
Mitsubishi разработает абсолютно новый кроссовер
Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова
Просмотреть все новости