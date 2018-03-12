Стартовали реализации обновленного автомобиля Honda Ridgeline

Начальная стоимость авто составляет $29 990 (1 700 000 рублей). Обновленная версия пикапа представителями японской автокомпании позиционируется как идеальный вариант авто, хорошо подходящий для спортивных мероприятий, пикников, прочих разновидностей активного отдыха. Особый акцент в данном случае делается на функцию «двойного действия багажного отделения» - Dual Action Tailgate. Владельцы авто имеют возможность получения оперативного доступа к багажнику, потому что дверь к нему в данном случае открывается на левую сторону и вниз.В багажнике имеется качественная аудиосистема и розетка переменного тока (115 В). Транспортное средство оснащают 3,5-литровым 6-цилиндровым V-образным силовым агрегатом на 280 лошадей. Мотор работает с автоматической 6-скоростной КП.