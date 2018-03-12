Участники «Дома-2» дружно кинулись воевать против Артема Сороки

Поклонники телестройки наблюдают, как все, у кого «рыльце в пушку», дружно кинулись воевать против Сороки.Так Роман Капаклы, который не только не выступал против поведения Саймона Марданшина, швырявшего Марго Овсянникову, но и утешал «Сэма», теперь орет и жаждет «боев без правил».Роман Гриценко, с которым Саша Шева флиртовала в «роковую ночь», радует и орет, что в спарринге не участвует, так как опасается. Что «ему может прилететь еще раз».Опасаются вылететь с проекта и Андрей Денисов и Давид Антаншвили, которые любят «выпустить пар» в драке.Зрители задаются вопросом, кто из всех этих домовцев выглядит настоящим провокатором: Сорока, уже несколько раз извинившийся перед Шевой за пощечины или «вся стая озлобленных качков»?