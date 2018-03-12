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Участники «Дома-2» дружно кинулись воевать против Артема Сороки

Большинство участников «Дома-2» на острове Любви ополчились против Артема Сороки, но зрители считают, что это вызвано желанием оправдаться в их глазах за собственную двуличность.

Поклонники телестройки наблюдают, как все, у кого «рыльце в пушку», дружно кинулись воевать против Сороки.

Участники «Дома-2» дружно кинулись воевать против Артема Сороки

Так Роман Капаклы, который не только не выступал против поведения Саймона Марданшина, швырявшего Марго Овсянникову, но и утешал «Сэма», теперь орет и жаждет «боев без правил».

Роман Гриценко, с которым Саша Шева флиртовала в «роковую ночь», радует и орет, что в спарринге не участвует, так как опасается. Что «ему может прилететь еще раз».

Участники «Дома-2» дружно кинулись воевать против Артема Сороки

Опасаются вылететь с проекта и Андрей Денисов и Давид Антаншвили, которые любят «выпустить пар» в драке.

Зрители задаются вопросом, кто из всех этих домовцев выглядит настоящим провокатором: Сорока, уже несколько раз извинившийся перед Шевой за пощечины или «вся стая озлобленных качков»?

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:42
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