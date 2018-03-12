Участники «Дома-2» дружно кинулись воевать против Артема Сороки
Большинство участников «Дома-2» на острове Любви ополчились против Артема Сороки, но зрители считают, что это вызвано желанием оправдаться в их глазах за собственную двуличность.
Поклонники телестройки наблюдают, как все, у кого «рыльце в пушку», дружно кинулись воевать против Сороки.
Так Роман Капаклы, который не только не выступал против поведения Саймона Марданшина, швырявшего Марго Овсянникову, но и утешал «Сэма», теперь орет и жаждет «боев без правил».
Роман Гриценко, с которым Саша Шева флиртовала в «роковую ночь», радует и орет, что в спарринге не участвует, так как опасается. Что «ему может прилететь еще раз».
Опасаются вылететь с проекта и Андрей Денисов и Давид Антаншвили, которые любят «выпустить пар» в драке.
Зрители задаются вопросом, кто из всех этих домовцев выглядит настоящим провокатором: Сорока, уже несколько раз извинившийся перед Шевой за пощечины или «вся стая озлобленных качков»?
Поклонники телестройки наблюдают, как все, у кого «рыльце в пушку», дружно кинулись воевать против Сороки.
Так Роман Капаклы, который не только не выступал против поведения Саймона Марданшина, швырявшего Марго Овсянникову, но и утешал «Сэма», теперь орет и жаждет «боев без правил».
Роман Гриценко, с которым Саша Шева флиртовала в «роковую ночь», радует и орет, что в спарринге не участвует, так как опасается. Что «ему может прилететь еще раз».
Опасаются вылететь с проекта и Андрей Денисов и Давид Антаншвили, которые любят «выпустить пар» в драке.
Зрители задаются вопросом, кто из всех этих домовцев выглядит настоящим провокатором: Сорока, уже несколько раз извинившийся перед Шевой за пощечины или «вся стая озлобленных качков»?