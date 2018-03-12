В Непале разбился самолет с 71 человеком на борту
Пассажирский лайнер с 71 человеком на борту потерпел крушение, заходя на посадку в международный аэропорт столицы Непала Катманду.
Самолет Bombardier Dash 8 Q400 принадлежал частной бангладешской авиакомпании US-Bangla.
Авиакатастрофа при заходе на посадку недалеко от международного аэропорта Катманду, по предварительным данным, могла произойти из-за технического сбоя.
На борту воздушного лайнера находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Посчастливилось выжить 14 пассажирам (по другим источникам – 17 выживших), которых госпитализировали с повреждениями разной степени тяжести.
Самолет Bombardier Dash 8 Q400 принадлежал частной бангладешской авиакомпании US-Bangla.
Авиакатастрофа при заходе на посадку недалеко от международного аэропорта Катманду, по предварительным данным, могла произойти из-за технического сбоя.
На борту воздушного лайнера находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Посчастливилось выжить 14 пассажирам (по другим источникам – 17 выживших), которых госпитализировали с повреждениями разной степени тяжести.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 22:40