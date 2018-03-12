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Учёные обнаружили в районе строительства Крымского моста моллюска из Тихого океана

Строительство Крымского моста помогло сделать учёным важное открытие. Биологи впервые обнаружили на территории Краснодарского края моллюска, проживающего в Тихом океане.

Учёные обнаружили в районе строительства Крымского моста моллюска из Тихого океана


Учёные провели исследование, показавшее, что строительство Крымского моста не вредит экосистеме региона. В ходе экологического мониторинга были изучены водные биоресурсы, почва, атмосфера, а также биологическое разнообразие видов. На данный момент нарушений в экосистеме не зарегистрировано.

Возведение Крымского моста побудило учёных заняться изучением водных ресурсов. Было сделано множество важных открытий. Одно из них - обнаружение моллюска из Тихого океана. Данный вид больше характерен для Сахалина, на территории Краснодарского края он был найден впервые. Учёные намерены изучить, как новый обитатель Чёрного моря сможет адаптироваться к изменившийся среде.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 22:30
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