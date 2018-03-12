Mitsubishi разработает абсолютно новый кроссовер
Представители компании Mitsubishi озвучили планы по выпуску совершенно нового кроссовера. Новый автомобиль в ближайшие несколько лет может появится на рынке.
Помимо анонсирования выхода нового кроссовера представители Mitsubishi никаких подробностей об автомобиле не сообщали. В свою очередь эксперты осмелились предположить, что новинкой вполне может оказаться преемник модели Mitsubishi Montero.
Если догадки экспертов окажутся правдой, и подобный кроссовер на самом деле будет выведен на рынок, то он может стать прямым конкурентом для таких моделей как Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner. Не исключено, что я японские производители преследуют аналогичную цель, выступая с заявлением подобного рода.
Помимо анонсирования выхода нового кроссовера представители Mitsubishi никаких подробностей об автомобиле не сообщали. В свою очередь эксперты осмелились предположить, что новинкой вполне может оказаться преемник модели Mitsubishi Montero.
Если догадки экспертов окажутся правдой, и подобный кроссовер на самом деле будет выведен на рынок, то он может стать прямым конкурентом для таких моделей как Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner. Не исключено, что я японские производители преследуют аналогичную цель, выступая с заявлением подобного рода.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:10