Mitsubishi разработает абсолютно новый кроссовер

Помимо анонсирования выхода нового кроссовера представители Mitsubishi никаких подробностей об автомобиле не сообщали. В свою очередь эксперты осмелились предположить, что новинкой вполне может оказаться преемник модели Mitsubishi Montero.Если догадки экспертов окажутся правдой, и подобный кроссовер на самом деле будет выведен на рынок, то он может стать прямым конкурентом для таких моделей как Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner. Не исключено, что я японские производители преследуют аналогичную цель, выступая с заявлением подобного рода.