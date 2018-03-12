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Иван Краско опасается из-за операции потерять зрение

Восьмидесятисемилетний отечественный актёр Иван Краско высказал опасения, что может полностью ослепнуть.

Иван Краско опасается из-за операции потерять зрение


Театральный актёр Иван Краско имеет серьезные проблемы со зрением. Артист в интервью поведал, что ведёт обычный образ жизни, но прочитать мелкий текст на бумаге или в книге уже не может. Он признался, что ему часто помогают дети или молодая жена. Текст сценария актёру специально печатают большим шрифтом, но это совсем не решает проблему.

По словам Ивана, которому исполнилось уже восемьдесят семь лет, один глаз его почти ничего не видит, однако на операцию артист пока не решился. Краско считает, что после хирургического вмешательства он может и совсем лишиться зрения, при этом безвозвратно. Впрочем, актер до сих пор играет в театре. Иван Иванович всё так же старается понравиться зрителю, при этом на недомогание не жалуется.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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