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Ольге Бузовой грозит операция, если она не перестанет выступать с травмой

Врачи порекомендовали известной певице Ольге Бузовой перестать выступать.

На одном из своих концертов артистка сильно повредила колено. Как сообщил ее продюсер, звезда мучается от сильной боли, однако не собирается отменять тур по городам России.

Ольге Бузовой грозит операция, если она не перестанет выступать с травмой

На одном из выступлений в туре по Дальнему Востоку 4 марта Ольга получила сильную травму, неудачно приземлившись после танцевального трюка. Девушка повредила связки на правой ноге, после чего из концертного зала ее увезли на скорой помощи.

По возвращению в столицу Ольга посетила больницу, где ей сделали рентгеновский снимок. Врачи диагностировали ей «растяжение» и прописали полный покой.

«Если будет и дальше так прыгать, то ситуация может усугубиться и потребуется хирургическое вмешательство!» – сообщили медики.

Также специалисты добавили, что сейчас пациентке требуется реабилитация, которая может затянуться на несколько месяцев. После инцидента теледива взяла отгул. За ней присматривали сестра Аня и подруга Яна.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:04
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