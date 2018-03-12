Volkswagen AG разработает одну платформу для электрокаров

В интервью с журналистами официальный представитель автоконцерна Volkswagen сообщил, что в ближайшем будущем будет разработана архитектура для новых транспортных средств на электротяге.Новая платформа получит название Premium Platform Electric, на ней будут создавать электрокары брендов Porsche, Bentley и Audi.Новую архитектуру Premium Platform Electric создадут в трёх вариантах. Над двумя платформами работают специалисты Audi, а третью «тележку» создадут инженеры Porsche.Ранее сообщалось о том, что в скором времени будут презентованы электромобили Porsche Mission E и Audi E-Tron Quattro. Универсал Mission E Cross Turismo и седан Mission E разработают на платформе J1, в то время как кроссовер E-Tron Quattro построят на шасси MLB.С 2022 года вск бренды, входящие в автоконцерн Volkswagen, перейдут на новую платформу Premium Platform Electric.