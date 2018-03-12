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Volkswagen AG разработает одну платформу для электрокаров

Подразделение Volkswagen AG разработает платформу для будущих электрокаров таких премиальных брендов как Porsche, Bentley и Audi, входящих в состав автоконцерна. Первые электрокары на новой платформе будут созданы в 2022 году.

Volkswagen AG разработает одну платформу для электрокаров


В интервью с журналистами официальный представитель автоконцерна Volkswagen сообщил, что в ближайшем будущем будет разработана архитектура для новых транспортных средств на электротяге.

Новая платформа получит название Premium Platform Electric, на ней будут создавать электрокары брендов Porsche, Bentley и Audi.
Новую архитектуру Premium Platform Electric создадут в трёх вариантах. Над двумя платформами работают специалисты Audi, а третью «тележку» создадут инженеры Porsche.

Ранее сообщалось о том, что в скором времени будут презентованы электромобили Porsche Mission E и Audi E-Tron Quattro. Универсал Mission E Cross Turismo и седан Mission E разработают на платформе J1, в то время как кроссовер E-Tron Quattro построят на шасси MLB.
С 2022 года вск бренды, входящие в автоконцерн Volkswagen, перейдут на новую платформу Premium Platform Electric.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:40
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